Enes Ünal Ekşi Sözlük’ün konuğu oldu! Galatasaray itirafı…

Ekşi Sözlük'ün konuğu olan milli futbolcu Enes Ünal, kullanıcıların sorularına yanıtlar verdi.

İspanya La Liga takımlarından Villarreal’de forma giyen genç futbolcu Enes Ünal, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı.

Her soruya samimi cevaplar veren Enes, hakkında bilinmeyen birçok şeyi açıkladı.

İşte Enes Ünal’ın soru-cevapları;

Ne tür kitaplar okumayı seversin ve en sevdiğin yazar kimdir?

Biyografi ve tarih kitapları okumayı seviyorum. şu anda okuduğum kitap pep guardiola’nın biyografisi ve oyun üzerine görüşleri.

Kariyerindeki en üst hedef nedir? hayalinde bir takım var mı?

“Oynayabileceğim kadar çok oynamak, potansiyelimin en üst seviyesine ulaşabilmek, futbolu bıraktığımda -ki bunu asla istemiyorum- asla pişmanlık duymamak.”

Villareeal’de hedefin nedir?

“Villarreal’deki öncelikli hedeflerim kültüre, dile ve orada oynanan farklı futbol tarzına uyum sağlamak, bundan sonraki dönemde top class seviyesine ulaşabilmek.”

“YALNIZ YAŞAMAK VE DİL KONUSU BİRAZ ZORLADI”Bursa’dan sonra gittiğin ingiltere’de ya da şu an yaşadığın şehirde ne gibi kültürel zorluk yaşadın?

Şu ana kadar avrupa’nın 3-4 farklı ülkesinde futbol oynadım ve bu ülkelerdeki yaşantıyı tecrübe ettim. Tek zorlandığım yer Belçika’ydı diyebilirim. Nedeni ise Avrupa’ya ilk kez yaşamak üzere gitmiş olmamdı. Özellikle ilk etapta yalnız yaşamak ve dil konusu beni biraz zorladı. Sonra Lisa’yla tanıştım. :)

Gelecek için planların neler? türkiye’de hangi takımı tutuyorsun?

“Çok defa söyledim, bir kez daha belirteyim; Türkiye’de tuttuğum takım Bursaspor.”

Enes sözlüğümüze hoş geldin. tatillerini nerede geçirmeyi tercih ediyorsun? türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı? sürekli gittiğin bir yer var mı?

“Türkiye’de keşfedemediğim çok fazla yer var, aynı zamanda dünyanın her yerinde de güzel destinasyonları not ediyorum. Hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere karma tatilleri daha çok tercih ediyorum. Sürekli gittiğim yer henüz yok, keşfedecek çok yer var.”

Askerlik işini naptın?

“Şimdilik yok yazmıyorlar, tecilli. :)”

1. Dil durumun nedir? ingilizce ve şimdi de ispanyolca. 2. Eğitimine ne şekilde devam edeceksin veya edecek misin?

“İngilizce rahatlıkla kitap/gazete okuyabilecek durumdayım. Zaten son 2 yıldır hayatımın büyük bölümünü ingilizce kullanarak geçiriyorum. İspanyolca için de sezon sonuna kadar iyi bir noktada olacağım sanırım.”

Kral selamlar, futbol dışında ilgilendiğin bir spor var mı? ilgiliysen ne kadar ilgilisin. futbol hayatına olumlu etkisi olduğunu düşünüyor musun?

“Basketbol oynamayı seviyorum. İlk izlediğim superbowl maçından bu yana amerikan futboluna da özel ilgi duyuyorum. Farklı oyun felsefeleri bakış açınıza zenginlik katar. Her sporu bu kategoriye sokabilirim.”

Başka bir mevkide futbol oynaman şart olsa hangisini tercih ederdin? oyuncu değişikliği hakkı bitmişken kaleciniz kırmızı kart yerse kaleye geçme sorumluluğunu almak ister misin? kaleye geçtiğin oldu mu hiç?

“Forvet oynayıp gol atmaktan çok büyük keyif alıyorum ama o tarz özelliklerim olsaydı agresif bir orta saha oyuncusu olmak isterdim. Bursaspor’da oynarken bir kupa maçında kaleye geçmiştim.”

Twente’de oynarken “taktiksel olarak, fiziksel olarak, yaşam stili olarak çok şey öğrendim. daha rahat olmayı öğrendim. türkiye’de üzerimde çok baskı vardı. artık fazla baskı hissetmiyorum, kafamı temizleyip işime odaklanıyorum” şeklinde bir açıklama yapmıştın. bazı oyuncular baskı altında daha konsantre, daha iyi oynadığını ifade ederken, senin, bundan yakındığını görüyoruz. türkiye’de olduğunu söylediğin ‘baskı’ diğer baskılardan farklı mı? ve söz konusu baskı genç türk futbolcularının gelişimine pozitif katkı sağlayamaz mı?

“Öncelikle “baskı var” demedim; Türkiye’deki gazeteciler yanlış bir çeviri yaptı. Zaman geçtikçe futbolun doğasında olan baskıyı yönetmeyi ve bunu stresten çok olumlu yönde bir enerjiye çevirmeyi öğrendim. Oradaki ana fikir aslında buydu.

Lebron mu, Curry mi?Federer mi, Nadal mi?Messi mi, Ronaldo mu?

“Hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip. Hepsini izlerken de inanılmaz keyif alıyorum. Tercih yapmamam daha doğru olacak.”

Maçtan önce uğurun var mı?

“Maçlardan önce standart olarak yaptığım tek şey müzik dinlemek. Özel bir uğurum yok.”

16 yaşında süper ligde ilk attığın gol 15 metre önümde olmuştu. kale arkasında bir gs taraftarı olarak beni üzmüştün. o golü atarken ne hissettiğini anlatır mısın?

“Saha içindeyken bunu düşünmeye de bunun keyfini almaya da vaktiniz olmuyor çünkü her an, her dakika performans göstermelisiniz. O anla ilgili kafamda net bir fotoğraf yok ama o gece uyuyamadığımı çok net hatırlıyorum.”

Manchester city ile premier liginde bir maça bile çıkmadan başka takıma transfer olman senin için bir başarısızlık mi?

“Manchester city’e transfer olduğum zaman 18 yaşındaydım. İngiltere’deki yabancı oyuncu kriterlerine uymuyordum ve tecrübesiz bir oyuncuydum. Bu transferi yaparken bunun kiralık sistemi üzerine olacağını biliyordum. Bu sezonun başında da durum aynıydı ve ben daha uzun vadeli bir plan yapabileceğim, benim gelişimimi daha yakından takip edip bana destek verebilecek bir kulüpte oynamayı istedim. Dolayısıyla bu bir başarısızlık değil; Avrupa’da çizdiğimiz yol haritası.”

Kız arkadaşının futbol anlamında senden daha yetenekli olduğunu düşündüğün oluyor mu?

“Yetenek konusunda hayır ama agresiflik konusunda evet.”

Antrenmandan sonra ne yapıyorsun? çok merak ediyorum şu işi? özel antrenman mı yapıyorsun yoksa hemen kaçıp dinleneyim mi diyorsun?

“Genellikle belli bir program dahilinde ekstra çalışmalar yapıyorum. Masaj ve küçük tedavilerden sonra buz havuzu ve yemek programlarımız var. Bu saydığım günlük rutin sabah 8’den akşam 18’e kadar tüm zamanımı alıyor zaten. Sonrasında fiziksel sürekliliği korumak için de doğru şekilde dinlenmem gerekiyor.”

Game of Thrones’i izliyor musun?

“İzlemedim ama kitaplarını okudum.”