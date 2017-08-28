Emre Belözoğlu’ndan milli takım sözleri

Emre Belözoğlu, Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından A Milli Takım'a davet alması ile ilgili konuştu.

Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, A Milli Takım’a çağrılması ile ilgili konuştu ve gurur duyduğunu söyledi.

Lucescu’ya kendisini çağırdığı için teşekkür eden tecrübeli oyuncu, “19 yaşında ilk kez çağrıldığımda duygum neyse, bugün 35-36 yaşında da duygum o. Dünyanın en şerefli bayrağını göğsümde taşımaktan onur duyuyorum. Buradan beni bu göreve layık gören hocamız Lucescu ve ekibine teşekkür ediyorum. Bütün ülkemizin duasıyla inşallah Dünya Kupası’na gitmek adına önümüzdeki 2 maçı en iyi şekilde değerlendiririz” diye konuştu.

‘GÜZEL GÜNLER GELECEKTİR’

Milli takımın şansını da değerlendiren Emre, “Ukrayna maçı ile aramızı açmak adına ilk maç önemli. İnşallah en kötü playoff oynayacak bir durum ortaya çıkacaktır. Hedefimiz tüm maçları kazanıp gruptan lider çıkmak olmalı. Herkes aidiyeti hissederse takımda, iyi bir takımımız var, güzel günler gelecektir” ifadelerini kullandı.

İşte Oğuzhan Özyakup`un milli takıma alınmama nedeni Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un milli takım kadrosunda yer almamasına en yetkili ikinci ağız Tayfur Havutçu açıklık getirdi. Havutçu, yıldız futbolcunun taktik anlayışı gereği kadroya dahil edilmediğini belirtti. İlgili Haberi Oku