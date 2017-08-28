Dortmund, Yarmolenko’yu kadrosuna katmaya yakın!

Dortmund, 105 milyon Euro'ya Barcelona'ya sattığı Dembele'nin yerine Yarmolenko'yu katıyor...

Ousmane Dembele’yi Barcelona’ya kaptıran Borussia Dortmund, bu oyuncunun yerine Dynamo Kiev’de oynayan Andriy Yarmolenko’yu transfer etmek istiyor.

Alman spor basınında oldukça geniş bir yer bulan haberde, Borussia Dortmund, Dembele’nin boşluğunu Yarmolenko ile dolduracak yorumları yapıldı. 27 yaşındaki oyuncunun kulübü Dynamo Kiev ile 2020 yılına kadar mukavelesinin bulunmasına rağmen, Alman ekibinin bu oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi. Sarı-Siyahlı ekibin isteği üzere Andriy Yarmolenko’nun bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve transferin yakın zamanda resmiyete döküleceği belirtildi. Borussia Dortmund’un Ukraynalı oyuncu için yaklaşık 25 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı belirtildi.

1,87 boyunda olan Andriy Yarmolenko, 2008 yılından beri giydiği Dynamo Kiev forması ile 137 gole adını yazdırmayı başardı.

2009 yılından beri Ukrayna Milli Takım forması da giyen Andriy Yarmolenko, 69 milli maçta 29 gole imza attı.