Didier Deschamps, Mbappe transferini ağzından kaçırdı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'e transfer olacağını ağzından kaçırdı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe’nin Paris Saint-Germain’e transfer olacağını doğrulayan bir ifadeyi ağzından kaçırdı. Basın mensuplarının Mbappe’nin geleceği ile ilgili sorusuna “Mbappe kulüp değiştiriyor ama Ligue 1’de kalıyor. Kararı doğru mu, bunu gelecek gösterecek” şeklinde yanıt veren deneyimli çalıştırıcının bu ifadesi gündeme damga vurdu.

Paris Saint-Germain’in gelecek günlerde resmiyet kazanacak transfer için Monaco’ya bonuslarla birlikte yaklaşık 180 milyon Euro ödeyeceği tahmin ediliyor. Transfer döneminin başında adı Real Madrid’le de anılan ancak Los Merengues’in talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferinden vazgeçtiği 19 yaşındaki Mbappe, geçen sezon 46 maçta 28 gol ve 8 asiste imza atmıştı. Monaco taraftarından Kylian Mbappe`ye sert mesaj Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun genç yıldızı ve transfer dönemi dedikodularının gözdesi Kylian Mbappe, gündemde yer bulmaya devam ediyor. Monaco'nun taraftar grubu Ultras Monaco 1994 sosyal medyada yaptığı açıklamada genç yıldıza sert bir mesaj gönderdi. İlgili Haberi Oku