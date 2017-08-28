Conor McGregor kimdir, kaç yaşında, Mayweather maçından ne kadar kazandı?

Boks dünyası hala Floyd Mayweather Conor McGregor maçını konuşuyor. Dünya genelinde büyük bir merakla beklenen ve izlenen maç sonrası gözler iki boksöre çevrildi. Peki bunlardan biri olan Conor McGregor kimdir, kaç yaşında, kaç nakavtı var, Floyd Mayweather maçında ne kadar kazandı?

Floyd Mayweather ile boks maçı sonrası dünyanın gündemine oturan UFC hafif sıklet şampiyonu Conor McGregor ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizler için derledik. Peki Conor McGregor kimdir, kaç yaşında, Floyd Mayweather maçında ne kadar kazandı?

KAYBETTİ AMA ÇILGIN BİR SERVET KAZANDI

Floyd Mayweather ile müthiş bir maça çıkan Conor McGregor’ın bu maçı kaybetmesine rağmen çılgın bir servet kazandığı ortaya çıktı. Maçı kazanan Mayweather’ın 350 milyon dolar kazanmasının yanı sıra McGregor’ın da 100 milyon doları cebine koyduğu ortaya çıktı.

Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı nefes kesti Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor boks maçında kozlarını paylaştı. Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas'ta gerçekleşti. Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para' olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı. Maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Conor McGregor kimdir?

Conor Anthony McGregor (d. 14 Temmuz 1988, Dublin), İrlandalı karma dövüş sanatları ustası. Eski UFC tüy sıklet, şimdiki UFC hafif sıklet şampiyonudur.

McGregor 2008 yılında MMA antrenmanlarına başladı. 2012’de Cage Warriors tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu olmayı başardı. 2013 yılında UFC ile sözleşme imzaladı ve 2015 yılında UFC 194’te Jose Aldo’yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy sıklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 2016 yılında UFC 205’te Eddie Alvarez’i nakavt ederek hafif sıklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.

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Hayatı

McGregor, 12 yaşında boks ve kick boks yaparak UFC temellerini attı. O genç yaşlarda İrlanda’da boks şampiyonu oldu. 2007 yılında ilk MMA maçında Kieran Campbell’ı nakavt etti. 2013 yılında ilk UFC dövüşünde Marcus Brimage’i nakavt etti. Sırasıyla Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier ve Dennis Siver’i nakavt etti ve bu sürede tüm dünyanın ilgisini çekti.

UFC Şampiyonluğu

Jose Aldo’nun sakatlanmasıyla Chad Mendes ile geçici UFC tüy sıklet şampiyonluk maçına çıktı ve rakibini nakavt ederek geçici şampiyon oldu. Daha sonra Jose Aldo’yla karşılaştı ve 13 saniyede maçı kazanarak UFC tüy sıklet kemerini aldı. 2016 yılında hafif sıklet şampiyonu Rafael dos Anjos ile karşılaşacağı açıklandı fakat dos Anjos sakatlandığını açıklayınca rakibi Nate Diaz oldu. 5 Mart 2016 UFC 196 etkinliğinde Nate Diaz’a kaybetti ve ilk UFC yenilgisini aldı. 20 Ağustos 2016 UFC 202’de Nate Diaz’ı puanla mağlup etti ve tekrar hafif sıklete dönüş yaptı. 12 Kasım 2016’da UFC hafif sıklet şampiyonluk maçı için Eddie Alvarez ile karşılaştı ve rakibini 2. roundda nakavt etti. Bu nakavt McGregor’u UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk[kaynak belirtilmeli] dövüşçü yaptı.

Dövüş Stili

McGregor, genellikle saldırgan stili seçer ve baskın taraftır. Ters garddır ve uzmanlık alanı boks onun dövüşlerinin nakavt ile bitmesini sağlar.