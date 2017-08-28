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Bursaspor’dan Harun Tekin’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bursaspor Kulübü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosundan çıkarılan kaleci Harun Tekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
11:3928 Ağustos 2017
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Bursaspor’dan Harun Tekin’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunda yer alan başarılı File Bekçimiz Harun Tekin’nin çekilen MR ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine Bursa’da devam edilecek Harun Tekin’in Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması bekleniyor” denildi.

27 Ağustos 2017 Bursaspor Douglas transferinde sona yaklaştı Bursaspor, Katalan ekibi Barcelona'dan kadrosuna katmak istediği Douglas transferinde sona geldi. Oyuncunun transferinin İspanya vatandaşlığına geçmesine engel taşımaması halinde Douglas'ın çarşamba günü Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. İlgili Haberi Oku

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