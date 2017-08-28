Beşiktaş’ın rakibi Monaco’nun yeni transferinin fotoğrafları basına sızdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi Fransa’nın son şampiyonu Monaco’nun yeni transferinin fotoğrafları basın sızdı. Kylian Mbappe’yi Paris Saint-Germain’e bonuslarla birlikte yaklaşık 180 milyon Euro’ya satmaya hazırlanan Monaco, geçen sezonki alametifarikası olan muhteşem hücum hattını güçlü tutmak için önemli bir transfere imza attı.
Inter’in 27 yaşındaki Karadağlı yıldızı Stevan Jovetic’i renklerine bağlayan Monaco, transferle ilgili bir resmi açıklama yapmazken, Jovetic’in formalı fotoğrafları Avrupa basınında gündemi oluşturdu. Mbappe’nin giydiği 10 numarayı alan Jovetic’in fotoğraf çekimleri sırasında gizlice çekilip yayınlanan görüntüler dev transferin resmiyet kazandığının göstergesi oldu.