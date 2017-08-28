Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bunu hep yapıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Negredo, Medel ve Lens’i ilk haftalarda yedek tuttuğu gibi daha önce de Gomez, Adriano, Fabri, Aboubakar, Talisca ve Gökhan Gönül’e erken forma vermemişti

İlk üç haftayı 7 puanla geçen Kara Kartal, futbol olarak geçen seneki kadar heyecan yaratmadı. Medel, Negredo ve Lens'in bir türlü ilk 11'e girememesi de bu noktada Beşiktaşlılar'ın kafalarını karıştırdı. Otoriteler ve taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen senenin şampiyon kadrosunu bozmamasını eleştiriyor. Fakat Güneş'in, siyah-beyazlılardaki iki sezonuna bakıldığında bu durumun çok kez yaşandığı görülüyor.

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İstatistikler, Güneş'in yeni yıldızları takıma yavaş yavaş monte ettiğini gösteriyor. Tecrübeli teknik adam döneminde Pepe, Rhodolfo, Tosic ve Beck gibi gelir gelmez oynayan oyuncular da vardı ancak özellikle takıma geç katılan isimler, kadroya girmek için beklemek zorunda kaldı.

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İŞTE ÖRNEKLER

MARIO GOMEZ / 2015-16 Sezonu: 4. haftada ilk kez ilk 11'e adını yazdırdı. Daha sonra formayı bırakmadı.

RICARDO QUARESMA / 2015-16 Sezonu: Sezona ilk 11'de başladı. Fakat pek çok maçta 45'te kenara alındı.

ADRIANO / 2016-17 Sezonu: İlk yedi hafta sadece bir kez ilk 11'e girebildi.

FABRI / 2016-17 Sezonu: Sezonun ilk iki maçında kulübedeydi. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup ilk maçına da yedekte başladı.

ABOUBAKAR / 2016-17 Sezonu: Lig başladıktan sonra transfer edildi ve ilk 11'e girdiği ilk maç 7. haftadaydı.

TALISCA / 2016-17 Sezonu: İlk 11'e 3. haftaya dek giremedi.

GÖKHAN GÖNÜL / 2016-17 Sezonu: 3. haftada ilk 11 siftahı yaptı. Sezonun ilk 7 haftasında sadece üç maça çıkabildi. Şampiyonlar Ligi'nde lik 4 haftada forma giymedi.