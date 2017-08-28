Beşiktaş resmen açıkladı! Taraftara kötü haber…

Beşiktaş Kulübü bu sezon Avrupa'da oynanacak karşılaşmalara taraftar götürmeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon Lyon ile deplasmanda oynanan çıkan olaylar nedeniyle UEFA’dan ceza almıştı. Siyah-beyazlılar, taraftarın ikinci kez karışacağı olay durumunda Avrupa’dan men cezası alacak. Bu nedenle Beşiktaş Yönetim Kurulu karar alarak, bu sezon Avrupa maçlarına taraftar götürmeyeceğini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucu; UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir.

BJK Travel’in bugün gazetede çıkan ilan ile ilgili açıklaması aşağıdadır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

BJK Travel’dan yapılan açıklama;

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden;Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir.

Bugün gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup geçerliliğini yitirmiştir.

Saygılarımızla

Beşiktaş Travel”