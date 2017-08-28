Beşiktaş resmen açıkladı! Taraftara kötü haber…

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon Lyon ile deplasmanda oynanan çıkan olaylar nedeniyle UEFA’dan ceza almıştı. Siyah-beyazlılar, taraftarın ikinci kez karışacağı olay durumunda Avrupa’dan men cezası alacak. Bu nedenle Beşiktaş Yönetim Kurulu karar alarak, bu sezon Avrupa maçlarına taraftar götürmeyeceğini resmen açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
“Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucu; UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir.
BJK Travel’in bugün gazetede çıkan ilan ile ilgili açıklaması aşağıdadır.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
BJK Travel’dan yapılan açıklama;
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden;Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir.
Bugün gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup geçerliliğini yitirmiştir.
Saygılarımızla
Beşiktaş Travel”