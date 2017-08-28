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Beşiktaş resmen açıkladı! Taraftara kötü haber…

Beşiktaş Kulübü bu sezon Avrupa'da oynanacak karşılaşmalara taraftar götürmeyeceğini açıkladı.
15:5428 Ağustos 2017
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Beşiktaş resmen açıkladı! Taraftara kötü haber…

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon Lyon ile deplasmanda oynanan çıkan olaylar nedeniyle UEFA’dan ceza almıştı. Siyah-beyazlılar, taraftarın ikinci kez karışacağı olay durumunda Avrupa’dan men cezası alacak. Bu nedenle Beşiktaş Yönetim Kurulu karar alarak, bu sezon Avrupa maçlarına taraftar götürmeyeceğini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucu; UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir.

BJK Travel’in bugün gazetede çıkan ilan ile ilgili açıklaması aşağıdadır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

BJK Travel’dan yapılan açıklama;

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden;Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir.

Bugün gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup geçerliliğini yitirmiştir.

Saygılarımızla

Beşiktaş Travel”

Etiketler
beşiktaş şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 15:57 | 28.08.2017
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