Beşiktaş para bastı! Bir gündeki ciro…

Bu sezon taraftarıyla Vodafone Park'ta ilk kez buluşan Beşiktaş, hem sahada 3 puanı kaptı hem de Kartal Yuvası'nda para bastı!

Beşiktaş önceki gün Bursaspor ile karşı karşıya gelirken stattaki Kartal Yuvası mağazasında yapılan satışlarla kasasını da doldurdu. Sadece Vodafone Park'taki mağazada gün boyu yaklaşık 2 milyon TL'lik ürün satışı gerçekleşti.

Siyah-beyazlı takımın taraftarları sezonun Vodafone Park'taki ilk maçının yanı sıra Kartal Yuvası'ndaki 3 yıldızlı ürünlere de yoğun ilgi gösterdiler.

Özellikle de yeni sezon formaları tabiri yerindeyse yok sattı. Yalnızca 1 günde yaklaşık 8 bin adet forma satışı yapıldı.

Hem bu rakam hem de stattaki mağazada yapılan 2 milyon TL'lik ciro Kartal Yuvası'nın rekorları oldu.