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Beşiktaş para bastı! Bir gündeki ciro…

Bu sezon taraftarıyla Vodafone Park'ta ilk kez buluşan Beşiktaş, hem sahada 3 puanı kaptı hem de Kartal Yuvası'nda para bastı!
10:0028 Ağustos 2017
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Beşiktaş para bastı! Bir gündeki ciro…

Beşiktaş önceki gün Bursaspor ile karşı karşıya gelirken stattaki Kartal Yuvası mağazasında yapılan satışlarla kasasını da doldurdu. Sadece Vodafone Park'taki mağazada gün boyu yaklaşık 2 milyon TL'lik ürün satışı gerçekleşti.

Siyah-beyazlı takımın taraftarları sezonun Vodafone Park'taki ilk maçının yanı sıra Kartal Yuvası'ndaki 3 yıldızlı ürünlere de yoğun ilgi gösterdiler.

Özellikle de yeni sezon formaları tabiri yerindeyse yok sattı. Yalnızca 1 günde yaklaşık 8 bin adet forma satışı yapıldı.

Hem bu rakam hem de stattaki mağazada yapılan 2 milyon TL'lik ciro Kartal Yuvası'nın rekorları oldu.

Vatan

Etiketler
beşiktaş Vodafone Park
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