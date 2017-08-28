Beşiktaş para bastı! Bir gündeki ciro…

Beşiktaş önceki gün Bursaspor ile karşı karşıya gelirken stattaki Kartal Yuvası mağazasında yapılan satışlarla kasasını da doldurdu. Sadece Vodafone Park'taki mağazada gün boyu yaklaşık 2 milyon TL'lik ürün satışı gerçekleşti.
Siyah-beyazlı takımın taraftarları sezonun Vodafone Park'taki ilk maçının yanı sıra Kartal Yuvası'ndaki 3 yıldızlı ürünlere de yoğun ilgi gösterdiler.
Özellikle de yeni sezon formaları tabiri yerindeyse yok sattı. Yalnızca 1 günde yaklaşık 8 bin adet forma satışı yapıldı.
Hem bu rakam hem de stattaki mağazada yapılan 2 milyon TL'lik ciro Kartal Yuvası'nın rekorları oldu.
Vatan