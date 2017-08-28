Barcelona’nın yeni transferi Ousmane Dembele de ‘top sektiremeyenlere’ katıldı!

Borussia Dortmund'dan uzun uğraşlar sonucu Barcelona'ya yaklaşık 150 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Ousmane Dembele, Camp Nou'da kendisi için düzenlenen imza törenine top sektirmedeki başarısızlığı ve ilginç hareketiyle damga vurdu!

Barcelona’nın yeni transferi Ousmane Dembele, Katalan ekibinin Camp Nou’da kendisi için hazırladığı imza töreninde bu yazın “top sektirme skandallarına” bir yenisini ekledi!

Real Madrid`in genç yıldızı Theo Hernandez imza töreninde zor anlar yaşadı! Deportivo Alaves'den 22.5 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan Theo Hernandez için Santiago Bernabeu'da imza töreni düzenlendi. 19 yaşındaki savunmacının törende taraftarın önünde topu yalnızca 6 kez sektirebilmesi gündemi oluşturdu. İlgili Haberi Oku

Borussia Dortmund’dan bonuslarla birlikte yaklaşık 150 milyon Euro’ya transfer edilen ve yeni sezonda Neymar Jr’dan boşalan 11 numarayı giyecek olan Dembele, imza töreni sonrası yaptığı ilginç hareketlerle sosyal medyaya damga vurdu. Hatırlanacağı üzere Real Madrid’in genç savunmacısı Theo Hernandez ve Barcelona’ya transferine anlam veremeyen Paulinho bu yaz top sektirirken yaptıkları sakarlıklarla gündeme oturmuştu.

Barcelona`nın 40 milyon euro`luk transferi Paulinho top sektiremedi Barcelona, Guangzhou Evergrande'den 40 milyon euro'ya transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Paulinho'yu basına tanıttı. İlgili Haberi Oku

Heyecandan mıdır bilinmez üç oyuncu en azından sektirmede başarısız olurken, 19 yaşında bir savunmacı olan ve 6 kez sektirebilen Theo Hernandez; 3’er kez sektiren Paulinho ve Dembele’ye nazaran bu konuda daha başarılı gözüküyor!