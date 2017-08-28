Skandal… Atına yumruk atan jokey Davy Russell’a ceza yok

İrlanda'da düzenlenen Tramore Engelli At Yarışları Şampiyonası'nda atını yumrukladığı kameralara yansıyan jokey Davy Russell'a ceza verilememesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta İrlanda’da Tramore Engelli At Yarışları Şampiyonası’nda bindiği Kings Dolly isimli ata yumruk atması gündem yaratan jokey Davy Russell hakkında soruşturma başlatılmıştı. Özellikle sosyal medyada büyük tepki çeken Davy Russell’ın savunmasının alınmasına karar verilmişti. Bugün toplanan İrlanda At Yarışları Kulübü, soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağını açıklamıştı.

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Bugün karar veren kurul, Davy Russell’a ceza verilememesine, ancak jokeyin uyarılmasına karar verdi. Russell’ın savunmasını dinleyen kurul, jokeyin, “Atın yarışa konsantre olması için yaptım. Olay anında kırbacı kullanabileceğim şekilde tutamamıştım” şeklindeki sözlerini doğru buldu. Russell’ın, yaptığının yanlış olduğunun bilincinde olduğu da savunmada yer aldı.