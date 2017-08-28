Altınordu Berke için 3 milyon Euro istiyor

TFF 1'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan genç kaleci Berke Özer'in bonservis ücretini 3 milyon Euro olarak belirledi. Kırmızı lacivertliler, ayrıca 17 yaşındaki milli kalecinin ikinci bir kulübe transferinden yüzde 30 pay alma şartı koştu.

Medyada Fenerbahçe kalecileri Volkan ve Kameni’nin yedikleri hatalı goller nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ve sarı lacivertli yönetimin Berke’nin transferi için harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada Berke’nin, Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı. A Milli Takım’ın 5 Haziran’da Makedonya ile oynadığı özel müsabakada ilk kez kadroya çağrılan genç eldiven, Türkiye’nin Kosova’yı 4-1 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası eleme maçında da kulübede yer aldı.

Altınordu’da profesyonel olan Berke Özer, geçen sezon ilk kez A takımda forma şansı bulurken, bu sezon ilk haftada Elazığspor deplasmanında kaleyi korudu. Milli file bekçisi el bileğindeki ağrılar nedeniyle Ankaragücü maçında kadroya alınmazken, Balıkesirspor deplasmanında yedek soyundu. Alt yaş gruplarında 22 kez milli formayı terleten Berke’yi İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Hollanda liglerinden kulüplerin takip ettiği biliniyor.

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