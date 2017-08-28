Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediye, ligin 4. haftasında konuk olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde konuşan Okan Buruk, "Sahada neredeyse 11 yabancıyla oynayan takımlar var. Yabancı hakem de denemeliyiz" dedi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Yılmaz Atabarut tesislerinde Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisar Belediye, düz koşu ile başladıkları antrenmanı pas ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buruk, “Lige istediğimiz şekilde başladık, milli maç arasına kadar hedeflediğimiz puana ulaştık ve 3. sıradayız, Akhisar tarihinde Mustafa Öğretmenoğlu'nun gerçeği var bizde bu nasip yararlandık. Ama bir gerçekte var yabancı hakemleri de denemek isteriz, çünkü yabancı teknik adamlar var, sahada 7 yabancı oyuncu oynatan takımlar bu yüzdende yabancı hakemleri de denemeliyiz. Antalya maçında verilmeyen penaltı ve kırmızı kart var. Hakemlere baktığımız zaman da alttan gelen hakem yok, mevcut hakemlerimizde ortada, hakemler hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama hakkımızın yendiği kanısındayım” dedi. Manisa`da müthiş mücadele! Akhisar 2-1 Kasımpaşa Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Buruk, “Süper Lig takımları içerisinde en az yabancı futbolcu oynatan takımız. Sahada neredeyse 11 yabancı oynatan takımlarımız var. Bu yüzden yabancı hakemleri denenmelidir. Süper Lig hiç maç yönetmemiş hakemlerimiz mevcut, bu yüzden dolayı yabancı hakemlerin kapısı açılmalıdır. En çok Türk oyuncuyu oynattığımız için gururluyuz. Transfer döneminde bir haftamız var, bunu çok iyi değerlendirip nokta atışı yapmayı planlıyoruz. Milli maç arasında şans vermediğimiz oyuncularımız eksiklerini fark edip gerekli bölgeye transfer yapacağız” dedi.