A Milli Takım, Ukrayna maçı hazırlıklarına başladı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu nezaretindeki ilk çalışmasını İstanbul’da yaptı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de idmanı takip etti. Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edildi TFF, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un, A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak maçların kadrosuna davet edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

A Milli Takım, yarın saat 10.45 ve 18.45’te yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutulacak. Mircea Lucescu yarın basın toplantısı düzenleyecek A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basın toplantısı düzenleyerek merak edilen sorulara yanıt verecek. İlgili Haberi Oku