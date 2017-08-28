A Milli Takım, Ukrayna maçı hazırlıklarına başladı
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu nezaretindeki ilk çalışmasını İstanbul’da yaptı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de idmanı takip etti. 28 Ağustos 2017 Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edildi TFF, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un, A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak maçların kadrosuna davet edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku
A Milli Takım, yarın saat 10.45 ve 18.45’te yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutulacak. 28 Ağustos 2017 Mircea Lucescu yarın basın toplantısı düzenleyecek A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basın toplantısı düzenleyerek merak edilen sorulara yanıt verecek. İlgili Haberi Oku