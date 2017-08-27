West Ham United’ta Slaven Bilic’in koltuğu sallanıyor! Rafael Benitez…

Premier Lig'in ilk 3 maçından puan çıkartamayan Slaven Bilic'in takımdaki geleceği riske girerken West Ham United yönetiminin Rafael Benitez'i takımın başına getirebileceği iddia edildi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’ın hocası Slaven Bilic’in koltuğu sallantıda. Hırvat hocanın yerine düşünülen isim Rafael Benitez.

Sky Sports’un haberine göre, West Ham United kulübü, sezona kötü bir başlangıç yapan Hırvat hocanın yerine şimdiden alternatif isimler bakmaya başladı.

Sezona 4-0’lık Manchester United yenilgisiyle başlayan West Ham United, Southampton deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı.

Son olarak Newcastle deplasmanında sahadan 3-0 mağlup ayrılan West Ham United henüz taraftarı önünde lig maçına çıkmadı.

YÖNETİM ENDİŞELİ

Kulübün sahipleri, geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından kaleci Joe Hart ve Meksikalı forvet Javier Hernandez’i transfer ederek takıma takviyede bulundu.

Ancak Hırvat hocanın yeni kadroyla da başarılı olamayacağı endişesi kulübü sarmış durumda. Sözleşmesi 1 sezon sonra sona erecek olan Bilic’le yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri kısa sürede iptal edilmişti.

BENITEZ HAYRANI

2 sezon önce Rafel Benitez’i Real Madrid’e kaptırdığı için Slaven Bilic’i takımın başına getiren West Ham United yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşıp 5 milyon pound’luk serbest kalma maddesini öderse takımın başına getirebilir.

2015 yılında başlayan Real Madrid macerası yarım sezon süren süren Benitez, 2016 yılında Newcastle United’ın başına geçmişti.