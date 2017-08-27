Trabzonspor tarihinin en kötü 2. dönemi…

2017-18 sezonunda zirve yarışının içinde olmayı hedefleyen Trabzonspor, yeni sezonda ilk 3 haftada 1´er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 6 gol gören Trabzonspor, ilk defa 1974-75 sezonunda mücadele etmeye başladığı Süper Lig’de ilk 3 haftalar itibariyle kalesinde en çok gol yediği 2’nci sezonu geçiriyor. Daha önce 2013-14 sezonun ilk 3 haftasında kalesinde 6 gol gören ve söz konusu haftalar itibariyle en çok gol yediği dönemi yaşayan bordo mavililer, 1978-79, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarında ilk 3 haftayı da gol yemeden tamamlayarak bu noktada başarılı bir performans sergilemişti.
3 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Yeni sezonun ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor´u 2-1 mağlup eden, 2´nci haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo mavililer, 3´üncü hafta mücadelesinde ise deplasmanda ligin yeni ekibi Göztepe´ye 3-2 mağlup oldu ve 3 maçta da kalesini gole kapatamadı.
OYUNCULAR AYNI SONUÇLAR FARKLI
2016-17 sezonun ikinci yarısında da savunma hattı Pereira, Uğur, Durica ve Mas dörtlüsünden oluşan bordo mavililer, oynadığı 18 karşılaşmada toplamda kalesinde 12 gol görmüştü. Trabzonspor´da aynı savunma dörtlüsü, yeni sezonda ilk 3 maçta 6 gole geçit vererek beklenen performansı sergileyemedi.
TAKIM 3 GÜN İZİNLİ
Trabzonspor´da Göztepe maçının ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günü izinli geçirecek olan bordo mavililer, Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak saat 19.00´da yapacağı antrenmanla 4´üncü hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.