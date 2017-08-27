Tottenham 90+2. dakikada şoke oldu!

Tottenham - Burnley maçının sonucunu 90+2. dakikada gelen fol belirledi. Tottenham, uzatmalarda gelen golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Tottenham – Burnley maçında Tottenham, 90+2. dakika şoku yaşadı ve maç 1-1 sona erdi İngiltere Premier Lig’in 3. hafta mücadelesi, Wembley Stadı’nda oynandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Tottenham’ın öne geçiren gol, 49. dakikada Dele Alli’den geldi. Burnley’in beraberlik sayısı ise, 90+2. dakikada ilk maçına çıkan yeni transfer Chris wood kaydetti.

Bu skorun ardından Tottenham 4 puana yükseldi. Burnley ise ilk hafta Chelsea’yi deplasmanda 3-2 mağlup ettikten sonra oynadığı 2 maçı da kazanamadı be puanını 4 yaptı.

Premier Lig’in 4. haftasında Tottenham deplasmanda Everton ile karşılacakken, Burnlet ise evinde Crystal Palace’i konuk edecek.

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