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Tolga Ciğerci’ye yeni lakap!

Sezona çok iyi başlayan ve üç maçta fileleri dört kez sarsan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'ye takım arkadaşları lakap taktı.
10:0727 Ağustos 2017
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Tolga Ciğerci’ye yeni lakap!

Attığı goller kadar saha içindeki verilen görevleri eksiksiz yapan Tolga Ciğerci, herkesin gözüne girmeyi başardı. Galatasaray sezona 7 transfer yaparak başlamıştı ama en büyük kazanç, geçen sezon ıslıklanan gurbetçi oyuncu oldu. Uzaktan şut denemelerinde geçen sezon başarılı olamayan Tolga, bu yıl şimdiden 4 gole ulaştı ve kariyerinde atmadığı kadar golü 5 maçta buldu. Kayserispor ve Osmanlıspor filelerini havalandıran gurbetçi orta saha, Sivas kalesini de boş geçmedi. Arkadaşları Sivas karşılaşması sonrası, “Sami değil, Tolga Khedira” diye takıldı.

26 Ağustos 2017 Galatasaray`dan milli takımlara 9 futbolcu Galatasaray'da Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Fernando Muslera, milli takımlarına çağrıldı. İlgili Haberi Oku

Tudor, Tolga'yı gizli golcü gibi kullanıyor. Hırvat hoca, gurbetçi oyuncudan klasik bir ön libero gibi değil orta sahanın her yerinde oynayan bir joker gibi kullanıyor. Tolga da takıma ekstra katkı yapıyor.

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