Teteh Bangura ve Alanzinho’nun Sinop’ta keyfi yerinde!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sinopspor'da futbolcular arasında birlik ve beraberliği artırmak amacıyla tekne turu düzenlendi.

Sinopspor'da bugün farklı bir organizasyon vardı. Futbol takımındaki birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla tekne gezisi organize edildi. Organizasyona Kulüp Başkanı Ayhan Özhan ve Sinopspor Teknik Direktörü Mehmet Köseoğlu da katıldı.

Futbolcular tekne turunda oyun havaları oynarken, bu yıl yeni transfer olan Teteh Bangura ve Alanzinho da oyun havalarına eşlik etti.

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Alanzinho takım ve Sinop ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Sinop'a gelmeden önce arkadaşlarımla konuştum. Sinop ile ilgili çok hoş şeyler duydum. Kulübü de sordum çok iyi bir kulüp. Şu ana kadar izlenimlerim Sinop ile ilgili çok iyi. Çarşamba günü oynanacak Erbaaspor maçı çok önemli bir maç. Biz birinci maçı aldık. Bu maçta her şeyimizi ortaya koymamız lazım çünkü yenilen eleniyor. Bu sezon her maç bizim için çok önemli. Bu maçı da kazanıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” dedi.