Taraftarın gücü

Beşiktaş, oturmuş kadrosu ve olgunlaşmış sistemi ile müsabakaya başladı. Rakip Bursa 4-5-1 sistemi ile sahaya çıkarak son yıllardaki en iyi defansif performansını ortaya koydu. Yeşil-beyazlılar, kendi yarı alanına çekilip rakibi 9 kişiyle karşıladı. Beşiktaş bu yüzden çok iyi oynamasına ve topa sahip olmasına rağmen pozisyon üretemedi. Ne yapmalıydı;

1) Kanatları kullanmalıydı. Özellikle sağ kanattan Quaresma, sol kanattan Babel ve Caner ile çok etkili ataklar yaptılar fakat iki kişiyle marke edilen Cenk Tosun'u bir türlü topla buluşturup sonuca gidemediler.

2) Taktik olarak merkezden Talisca devreye girmeliydi. Ama Talisca'nın bütün boş alanlarını kapattı. Kaleye şut atma imkânı vermedi.

3) Sıkışan oyunda katı defansı açmak için Atiba ve Oğuzhan'ın sürpriz bir şekilde rakip defansın arkasına sızması ve pozisyon üretmesi gerekiyordu. Fakat fazla girişimde bulunmadılar. Artık Beşiktaş'ın kazanma şansı tamamıyla duran toplara kaldı. Futbolda 3. toplar dediğimiz ceza sahası içerisinde seken, karambol pozisyonlar ile beraber uzaktan atılan şutlarla merkezden yapılan markajlarla sonuç ürettirilecekti, öyle de oldu.

Siyah-beyazlılar, katı defans yapan Bursaspor'u duran toplardan bulduğu gollerle yenebildi. Herhalde Türkiye'de hiçbir takım Bursaspor'un yapmış olduğu katı ve başarılı defansı yapamaz. Yeşil-beyazlı takım kontrataklarla çok can yakar.

Müsabakadaki Beşiktaş adına en büyük kaybı Talisca'nın üretkenlikten uzak futbolu ve sonuca gidememesidir. Müsabakayı Beşiktaş değil, taraftar aldırdı. Özellikle Çarşı Grubu'nun desteği ile coşan takım çok pozisyon üretti ve sonuca gitti. Hakeme gelirsek; son derece başarısızdı. Özellikle oyunu çok durdurarak soğumasına neden oldu. Özellikle ilk yarıda sadece 1 dakika uzattı. Sporcuların mücadele dirençlerine saygı duymadı, müsabakanın temposunu çok düşürdü.