Taekwondoda yıldız kızlar dünya ikincisi oldu

3. Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde Türkiye, 1 altın ve 1 bronz madalya daha kazandı. Kadın Milli Takımı'mız 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya ile dünya ikincisi oldu.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası bugün yapılan son gün müsabakaları ile sona erdi. Türkiye adına 5 sporcunun madalya mücadelesi verdiği son günde; kadınlar 37 kiloda mücadele veren Azra Çavuş altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olurken, kadınlar artı 59 kiloda tatemiye çıkan Bengüsu Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz

Böylece Türkiye, Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda kazandığı 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya ile kadınlarda dünya ikincisi olurken, genel klasmanda da dünya üçüncülüğünü elde etti. Kadınlar 37 kiloda mücadele eden Azra Çavuş, ilk turu maç yapmadan bay geçti. İkinci turda Taylandlı Panlekha Thongpan’ı altın vuruşla 2-0 yenerek çeyrek finale çıkan milli taekwondocu, çeyrek finalde Andorralı Naiara Linan’ı 11-3 yenerek yarı finale yükseldi. Huriye Nur Ergin, dünya şampiyonu oldu Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın 3'üncü gününde Türkiye, bir altın ve bir bronz madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

Yarı finalde de Ukraynalı Alisa Gerasymenko’yu 13-0’la farklı geçerek final maçı yapmaya hak kazandı. Azra Çavuş, finalde Filippinler’den Ariannd Espida’yı altın vuruşta 2-0 yenerek dünya şampiyonu oldu ve kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kadınlar artı 59 kiloda mücadele eden Bengüsu Yılmaz, ilk turu maç yapmadan bay geçti. Çeyrek finalde İran'dan Anahita Tavakoli’yi 7-6 yenerek yarı finale yükselen sporcumuz madalyayı garantiledi. Yarı finalde Taylandlı Pawilai Kobkuerkul’a 26-6 yenilen Bengüsu Yılmaz, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın son günü mücadele eden diğer sporcularımızdan erkekler 57 kiloda İbrahim Kanburoğlu ilk turda Mısırlı rakibine, 49 kiloda Kadir Santaş ikinci turda Koreli rakibine, 61 kiloda Yasin Yetiş Kaptan ise ikinci turda Lübnanlı rakibine yenilerek şampiyonaya veda etti.