Sumudica: 1 puan kazanmadık, 2 puan kaybettik

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Osmanlıspor ile 2-2 biten mücadeleyi değerlendirdi.

Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın zor olduğunu söyledi. Sumudica, “Çok zor bir oyun oldu. Oyuncularımı final maçına hazırlar gibi hazırladım. Üzerimizde baskı var. Herkes 2 maçı da kazanmamızı bekliyordu. Benim düşüncem biz bugün 1 puan kazanmadık, 2 puan kaybettik. 1 golü atıyoruz ama 1 dakikada geçmeden gol yiyoruz. Bu mümkün değil. Gol attıktan sonra oyuncular yedek kulübesine geldi, oyalanmalarını söyledim. Futbolda maçın başlangıcı çok önemli. Golü attıktan sonra maç tekrar başladı ve konsantre olamadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımımıza yardım ettiler. Futbolcularımı da tebrik etmek istiyorum. 1 kişi eksik oynadık ama sanki rakibimizden daha iyi oynadık. Mutluyum, zor bir rakibe karşı yenilmedik” ifadelerini kullandı.