Soner Demirtaş: ‘Bundan sonra daha iyi dereceler gelecek’

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde üçüncü olan milli güreşçi Soner Demirtaş, bundan sonra daha iyi derecelerin geleceğini söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil branşında bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, bugün İstanbul’a geldi. Demirtaş’ın havalimanında kulübü Sancaktepe Belediye’nin çoğunluğu çocuklardan oluşan sporcuları karşıladı.

Havalimanında İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Demirtaş, “Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyamdı. Öncelikle ilk madalyamı aldığım için mutlu ve gururluyum. Güzel bir başlangıç yaptık, üçüncülükle kapıyı açtık. Bundan sonra daha iyi dereceler gelecek. Bunun için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim” dedi. Milli güreşçiler yurda döndü Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, Türkiye'ye döndü. Milli güreşçiler havaalanında çiçeklerle karşılandı. İlgili Haberi Oku

Şampiyonayı da değerlendiren Demirtaş, “Şampiyona genel olarak güzel geçti. Biz serbest takım olarak biraz durgunduk. 2 tane madalya kazanabildik. Şampiyon çıkaramadık. Ama bizde isimlerin önemi yok. Grekoromende Rıza ve Metin Ali kardeşimiz şampiyon oldu, kadınlarda da Yasemin şampiyon oldu, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Söylediğim gibi isimlerin önemi yok. Bizim hedefimiz ülkemizin bayrağını gönüllerde dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı söyletmek. Madalya kazansak da kazanmasak da biz bir aileyiz” diye konuştu.

Hedeflerinden de söz eden mili sporcu, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bunu da layığı ile yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bu sezon bitti, önümüzde 2018 Avrupa Şampiyonası var, dünya şampiyonası var. Hedefimiz olan 2020 olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Güreş olarak 5 tane madalya kazandık. Olimpiyatlarda daha fazla beklenti olacak. Bu da bize baskı ve sorumluluk yüklüyor. Bunun bilincindeyiz. Tecrübeli kadroyuz. Olimpiyatlarda da ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.