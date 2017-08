Sergio Aguero’nun polise yumruk attığı iddiası yalan çıktı

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin golcüsü Sergio Aguero’nun, Bournemouth maçında atılan golden sonra polise yumruk attığı iddia edildi.

Maçın 90+7. dakikasında Raheem Sterling’in golüyle 2-1 öne geçen ve maçı bu golle kazanan Manchester City’de oyuncular gol sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Bu sırada bazı City’li taraftarlar sahaya dalarken polisin müdahalesi sert oldu. 29 yaşındaki Arjantinli taraftara yapılan müdahalenin sertliğine tepki gösterirken bir polise yumruk attığı iddia edildi.

Ancak daha sonra ortaya çıkan görüntülerde Aguero’nun yumruk atmadığı ve polis ekiplerinin futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Aguero da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harika galibiyet! Görevlilerle ilgili konuda, kimseye vurmadım. Bu iddia hatalı ve televizyon ve fotoğraflarda görebilirsiniz. Haydi City!” ifadelerini kullandı.

Great win today! On this story about their steward, I did not hit anyone, this allegation is false, and the tv pictures prove it. C´mon City

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 26 Ağustos 2017