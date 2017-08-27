Selahattin Şahin, dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da dünya şampiyonluğunu kaçıran kickboksçu Selahattin Şahin, rövanş maçına çıkacak.

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası’nda karşı karşıya geldiği Ukraynalı rakibi ile yaptığı maç sonucunda hakem kararıyla yenik sayılan Selahattin Şahin, bu maçın rövanşı için ringe çıkacak. Dünya dövüş arenasında merak uyandıran bu karşılaşma, dünya şampiyonasının en iyi ve unutulmazları arasına girmişti. Sonuçtan memnun olmayan Şahin, karşılaşmanın rövanşını Almanya'nın Singen kentinde düzenlenen dünyanın sayılı dövüş galalarından TBC Singen Fight Night'ta yeniden karşı karşıya gelecek. Tecrübeli rakip Alexander Oleinik şimdiye kadar 14 kez Ukrayna şampiyonluğunun yanı sıra defalarca Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşamış bir isim.

Avrupa'nın en iyi galalarından TBC Singen Fight Night'ın organizatörü Ralf Hasenohr, galalarının bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceklerini belirterek, “Dünyanın en iyi Thai Boks dövüşçülerini ringe çıkarıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız galalarda salonumuz tıklım tıklım doldu. Üç kez Almanya ve dünya şampiyonu Selahattin Şahin'e güvenimiz tamdır. Bodensee-Gym in Langenargen am Bodensee adına dövüşen Şahin, mükemmel bir dövüşçüdür. Sempatik kişiliği, olağan üstü dövüş stiliyle dünyanın dikkatini çekerken, antrenörü Roman Caravic'de onu en iyi şekilde şampiyonluklara hazırlamaktadır. İzleyiciler de dünya klasmanında maçlar izleyeceklerdir. Bunun yanı sara bir de kıtalar arası şampiyonluğumuz olacak aynı galada. Ayrıca galamızda başka Türk dövüşçüler de ringe çıkacak” şeklinde konuştu.

Organizasyonun Basın Danışmanı Vedat Alyaz, dünyanın saygın organizatör ve antrenörlerinden Ralf Hasenohr'un yabancıların entegrasyonu için de özel çalışmalar yaptığını vurgulayarak, “Ralf, yabancı gençleri kötü alışkanlıklardan koruyor” ifadelerini kullandı.

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