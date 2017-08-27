Şampiyon Sualtı Hokeyi Milli Takımı İstanbul’a geldi

Sualtı Hokeyi 2017 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda namağlup Avrupa Şampiyonu olan A Milli Sualtı Hokeyi Takımı İstanbul'a geldi.

21 – 26 Ağustos tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenen 2017 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda namağlup Avrupa Şampiyonu olan A Milli Sualtı Hokeyi Takımı İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na inen milli sporcular vatandaşlar ve sporcu yakınları tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Havaalanında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Şahin Özen, “Şampiyon gittik şampiyon döndük. 1 ay önce 23 yaş altında şampiyon olmuştuk. Şimdi de Büyüklerde Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Başararak döndük. Bütün ekibi ve sporcuları kutluyorum” dedi. Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı namağlup Avrupa şampiyonu oldu 2017 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı, turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. İlgili Haberi Oku