Rıdvan Dilmen: ‘Demba Ba Beşiktaş’a gelebileceğini söyledi’

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Demba Ba'nın kendisine "Beşiktaş'a gelebilirim" dediğini açıkladı.

NTV Spor’da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından siyah beyazlıların transfer gündemine ilişkin konuştu.

Yüzde 100 Futbol’da konuşan Dilmen, “Demba Ba’yı Bodrum’da gördüm 4-5 gün önce. Çok detayını bilmiyorum ama ‘Beşiktaş isterse kiralık olarak gelebiliyorum dedi” ifadelerini kullandı.

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