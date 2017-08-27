Minderde 55 yıllık rekor kırıldı

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli güreşçi Soner Demirtaş bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Böylece 6 gün süren şampiyonada milliler 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 55 yıl aradan sonra tarihi bir başarıya imza attı. Müsabakalar sonunda Grekoromen Güreş Takımı, Dünya üçüncüsü, Serbest Güreş Takımı, dünya dördüncüsü ve Kadınlar Güreş Takımı dünya beşincisi oldu.

21-26 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye tarih yazdı. Serbest, grekoromen ve kadınlar branşlarında 24 sıklette müsabakalar yapıldı. Yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye son yarım asrın en iyi performansını sergiledi.

Şampiyonanın son gününde geçtiğimiz aylarda Avrupa Şampiyonu olmuş ve şimdi de dünya şampiyonu olmak için Paris'e gelen Soner Demirtaş istediği başarıyı elde edemedi. Soner 1/8 turunda Moldovalı rakibini, çeyrek finalde İspanyol rakibini devirerek yarı finale yükseldi. Bu turda Rus rakibi Khetik Tsabolov'u geçemeyen Soner, bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş Azerbaycanlı güreşçi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek bronz madalyaya ulaştı. İlgili Haberi Oku

55 yılın en iyi başarısı elde edildi

En son 1962 yılında yapılan Dünya Şampiyonası’nda 3 altın, 5 bronz, 1 gümüş madalya kazanan milliler tam 55 yıl aradan sonra 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Güreşte eskiye dönüş başladı Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının sıkletlerini belirledi. Buna göre serbest stilde sıkletler değişmezken, Grekoromen ve kadınlar branşında sıkletler değişti. UWW tarafından alınan karar doğrultusunda Olimpiyat Oyunları'nda sıklet sayısı değişmezken, dünya şampiyonalarında 8'den 10 sıklete çıkarıldı. Ayrıca güreşe 2 günlü yarışma biçimi getirildi. İlgili Haberi Oku

Kadınlarımız tarih yazdı

Bu şampiyonada en büyük çıkışı Kadınlar Güreş A Milli Takımı yaptı. Türkiye tarihinde ilk defa Yasemin Adar ilk altın madalyamızı kazanırken, 48 kiloda güreşen sporcumuz Evin Demirhan bronz madalya kazandı. Böylece kadınlar branşında aynı şampiyonada iki madalya birden kazanarak da tarih yazılmış oldu. Öte yandan Kadınlar Güreş A Milli Takımı tarihinde ilk defa beşinci olarak büyük bir çıkış yakalamış oldu. Şampiyon güreşçiler İstanbul'a geldi Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarışan Güreş Kadın Milli Takımı İstanbul'a geldi. Türkiye Güreş tarihinde kadınlarda ilk Dünya Şampiyonluğu'nu elde eden Yasemin Adar'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlgili Haberi Oku

Grekoromen son yılların en iyi performansını sergiledi

Grekoromen Güreş A Milli Takımı ise son yılların en iyi performansını sergiledi. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve Metehan Başar'la iki altın ve Atakan Yüksel ile bir bronz madalya kazanan milli güreşçiler, takım olarak da dünya üçüncüsü oldu. Serbest Güreş Takımı 4. oldu

Serbest Güreş A Milli Takımı ise daha önceki şampiyonalarda elde ettiği başarıları Dünya Şampiyonası’nda gösteremedi. Bir gümüş, bir bronz ve üç dünya beşinciliği kazanan milliler toplamda 39 puan kazanarak 47 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı. 40 puan alan Gürcistan takımının bir puan gerisinde kalan Türkiye kupayı kıl payı kaçırdı. Son dakika! Taha Akgül gümüşte kaldı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 10-8 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Taha hala dünyanın en iyisiTürkiye adına mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül, istediği sonucu elde edemedi. Katıldığı her şampiyonada altın kazanarak İstiklal Marşı’mızı okutarak milletimizi gururlandıran Taha, finale kadar getirdiği maçı son saniyelerde şanssız şekilde verdiği puanlarla şampiyonluğu rakibine kaptırdı ve dünya İkincisi oldu. Taha şu ana kadar uluslar arası organizasyonlarda bir Olimpiyat Şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonluğu ve 5 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor ve şimdiden Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından dünyanın en iyi güreşçileri arasında gösteriliyor. Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Heiki Nabi'yi 2-1 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Rıza kendi rekorunu yine kendi kırıyor

Grekoromen 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi yine rekor kırdı. Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü, yedi Avrupa şampiyonluğu ve iki dünya şampiyonluğu olan Rıza, Paris'te üçüncü dünya şampiyonluğunu elde ederek kariyerine yeni bir rekor daha eklemiş oldu.

Türk hakem şampiyonanın en başarılı hakemi seçildi

Öte yandan Türkiye adına Dünya Şampiyonası’nda minderde hakemlik yapan Sadettin Yücel'e şampiyonanın en başarılı üç hakeminden biri olarak seçildi. Sadettin Yücel'e altın düdük hediye edilirken hediyesini Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç takdim etti.

Madalya alan milli sporcular:

Rıza Kayaalp-Altın (Grekoromen-130)

Metehan Başar-Altın (Grekoromen-85)

Yasemin Adar-Altın (Kadınlar-75)

Taha Akgül-Gümüş (Serbest-125)

Soner Demirtaş-Bronz (Serbest-74)

Evin Demirhan-Bronz (Kadınlar-48)

Atakan Yüksel-Bronz (Grekoromen-66)