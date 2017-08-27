Milli güreşçiler yurda döndü

Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, Türkiye'ye döndü. Milli güreşçiler havaalanında çiçeklerle karşılandı.

Fransa’nın başkenti Paris’de düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve bronz madalya kazanan Soner Demirtaş yurda döndü.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 16.00’da Paris’ten İstanbul’a gelen milli sporcular Atatürk Havalimanı’nda çiçeklerle ve sloganlarla karşılandı. Milli sporcular, kendilerini karşılamaya gelen minik sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Havalimanında açıklama yapan madalyalı sporcularımız hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Son dakika! Taha Akgül gümüşte kaldı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 10-8 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

TAHA AKGÜL: “KULAĞIMDAKİ RAHATSIZLIK BENİ ETKİLEDİ”

Şampiyonada gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Taha Akgül, “Bu, Paris’teki Dünya Şampiyonası’na Avrupa Şampiyonu olarak katıldım. Favori isim olarak seri başı katıldım. Finale kaldım hedefim altın madalya kazanmaktı. Üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyordum. Maalesef Gürcü sporcu ile yaptığım müsabaka 8-10 Gürcü sporcu lehine sonuçlandı. Çok güzel bir müsabaka oldu. Ama bu sefer gümüş madalya kazanmak nasip oldu. Müsabakalardan önce kulağımda bir enfeksiyon vardı. Rahatsızlığım nedeniyle antibiyotik kullandım. Bu beni çok etkiledi. Bahanelere sığınan bir insan değilim. İnşallah bunun üzerinden geleceğim ve 2020 Tokyo Olimpiyatları var. İnşallah 2020’de ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurum” dedi. Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş Azerbaycanlı güreşçi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek bronz madalyaya ulaştı. İlgili Haberi Oku

SONER DEMİRTAŞ: “İLK MADALYAMI KAZANDIM İNŞALLAH GERİSİ GELİR”

Büyükler kategorisinde ilk kez madalya kazandığını ve bunun için mutlu olduğunu belirten Soner Demirtaş ise şunları söyledi:

“Öncelikle kendi kariyerim açısından dünya şampiyonası büyükler kategorisinde ilk madalyamdı. İlk madalyamı aldığım için çok mutluyum. Güzel bir başlangıç oldu üçüncülük kazanarak bronz madalya kazanmak. Beni karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Benim de hedefim altın madalya kazanmaktı ama nasip olmadı. Bunu da şükürler olsun. Bundan sonra inşallah devamı gelir. Bundan sonra daha çok şampiyonluk ve madalyalar kazanacağız. Bir dahaki senede Avrupa ve Dünya Şampiyonası var oralara en güzel şekilde hazırlanmak istiyorum. Burada madalyalar kazanarak 2020 olimpiyatlarına katılmak istiyorum. 2016’da üçüncülük oldu 2020 olimpiyatlarında inşallah şampiyon olurum.” Minderde 55 yıllık rekor kırıldı Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli güreşçi Soner Demirtaş bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Böylece 6 gün süren şampiyonada milliler 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 55 yıl aradan sonra tarihi bir başarıya imza attı. Müsabakalar sonunda Grekoromen Güreş Takımı, Dünya üçüncüsü, Serbest Güreş Takımı, dünya dördüncüsü ve Kadınlar Güreş Takımı dünya beşincisi oldu. İlgili Haberi Oku