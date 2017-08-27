Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Lucescu’dan sürpriz tercih

Başakşehir-Konyaspor maçını tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı milli takım kadrosuna dahil etti.
23:1127 Ağustos 2017
0
Lucescu’dan sürpriz tercih

Başakşehir’in Konyaspor’u 2-1 yendiği Süper Lig mücadelesinin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, süpriz bir ismi kadroya dahil etti.

Rumen çalıştırıcı, Volkan Babacan, Harun Tekin ve Cenk Gönen’i dahil ettiği kadroya bu kez de Konyaspor Kalecisi Serkan Kırıntılı’yı aldı.

Serkan, Millli Takıma davet haberini maçtan hemen sonra soyunma odasında aldı.

Lucescu’nun Volkan Babacan’ın formsuzluğu sebebiyle böyle bir karar aldığı iddia edilirken Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak’ın kadroya alınmaması yine tartışma konusu oldu.

27 Ağustos 2017 Abdullah Avcı: “Milli maçlar öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu” Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda maçı değerlendirdi. Avcı “Milli maç arası öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu ve bunu da başardık” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
konyaspor milli takım Mircea Lucescu Serkan Kırıntılı
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER