Lucescu’dan sürpriz tercih

Başakşehir-Konyaspor maçını tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı milli takım kadrosuna dahil etti.

Başakşehir’in Konyaspor’u 2-1 yendiği Süper Lig mücadelesinin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, süpriz bir ismi kadroya dahil etti.

Rumen çalıştırıcı, Volkan Babacan, Harun Tekin ve Cenk Gönen’i dahil ettiği kadroya bu kez de Konyaspor Kalecisi Serkan Kırıntılı’yı aldı.

Serkan, Millli Takıma davet haberini maçtan hemen sonra soyunma odasında aldı.

Lucescu’nun Volkan Babacan’ın formsuzluğu sebebiyle böyle bir karar aldığı iddia edilirken Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak’ın kadroya alınmaması yine tartışma konusu oldu.

Abdullah Avcı: “Milli maçlar öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu” Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda maçı değerlendirdi. Avcı “Milli maç arası öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu ve bunu da başardık” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku