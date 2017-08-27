Lionel Messi’nin ağabeyi Matias trafik kazası geçirdi!

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kardeşi Matias, geçirdiği trafik kazası sonrasında kafa travması geçirdi. Matias'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Barcelona’da forma giyen Lionel Messi’nin ağabeyi Matias Messi, Rosario’da korkutucu bir trafik kazası geçirdi. Kafa travması geçiren Messi’nin durumunun kritik olmadığı öğrenilirken araba kullanılamaz hale geldi.

Lionel Messi’nin 35 yaşındaki ağabeyi Matias, sabah 09.00 saatlerinde Arjantin’in Rosario şehrinde bir kamyonetle çarpıştı. Kamyonetin arka sağ tekerleği yerinden fırlarken Matias’ın arabasının ön tarafı paramparça oldu.

Vücudunda küçük sıyrıklar ve kafa travması ile kazayı atlatan Matias’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kamyon şoförü ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazanın nedeni henüz tam olarak belirlenemezken polis yetkilileri yağmur dolayısıyla oluşan kaygan zemin ve yoğun sis nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.