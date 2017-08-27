Leipzig farklı kazandı! Bruma’dan şık gol

Almanya Bundesliga’nın 2. haftasında RB Leipzig ile Freiburg karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazandı.
Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın grubunda yer alan Leipzig, 23. dakikada Niederlechner’den yediği golle Freiburg karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım 48’de Werner ve 55’te Orban ile 2-1 öne geçti.
Timo Werner 71. dakikada yine sahneye çıkarak durumu 3-1’e getirdi. Geçen sezonun sonunda Galatasaray’dan transfer edilen Bruma da 78. dakikada oyuna dahil oldu. 2 dakika sonra ise çok şık bir gole imza atarak maçın skonuru 4-1 olarak belirledi.
Bu sonuçla Leipzig 3 puana yükselirken, Freiburg 1 puanda kaldı.
Bruma, RB Leipzig formasıyla ilk golünü attı pic.twitter.com/BBWVyoS4X3
— SKOR (@SozcuSkor) 27 Ağustos 2017