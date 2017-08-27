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Leipzig farklı kazandı! Bruma’dan şık gol

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi RB Leipzig, Bundesliga'nın 2. haftasında Freiburg'u 4-1 yendi. Galatasaray'dan transfer edilen Bruma ise oyuna girdikten 2 dakika sonra takımının son golünü kaydetti.
18:3327 Ağustos 2017
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Leipzig farklı kazandı! Bruma’dan şık gol

Almanya Bundesliga’nın 2. haftasında RB Leipzig ile Freiburg karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın grubunda yer alan Leipzig, 23. dakikada Niederlechner’den yediği golle Freiburg karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım 48’de Werner ve 55’te Orban ile 2-1 öne geçti.

Timo Werner 71. dakikada yine sahneye çıkarak durumu 3-1’e getirdi. Geçen sezonun sonunda Galatasaray’dan transfer edilen Bruma da 78. dakikada oyuna dahil oldu. 2 dakika sonra ise çok şık bir gole imza atarak maçın skonuru 4-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla Leipzig 3 puana yükselirken, Freiburg 1 puanda kaldı.

Etiketler
almanya bruma freiburg RB Leipzig
Son güncelleme: 09:14 | 28.08.2017
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