Leipzig farklı kazandı! Bruma’dan şık gol

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi RB Leipzig, Bundesliga'nın 2. haftasında Freiburg'u 4-1 yendi. Galatasaray'dan transfer edilen Bruma ise oyuna girdikten 2 dakika sonra takımının son golünü kaydetti.

Almanya Bundesliga’nın 2. haftasında RB Leipzig ile Freiburg karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın grubunda yer alan Leipzig, 23. dakikada Niederlechner’den yediği golle Freiburg karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım 48’de Werner ve 55’te Orban ile 2-1 öne geçti.

Timo Werner 71. dakikada yine sahneye çıkarak durumu 3-1’e getirdi. Geçen sezonun sonunda Galatasaray’dan transfer edilen Bruma da 78. dakikada oyuna dahil oldu. 2 dakika sonra ise çok şık bir gole imza atarak maçın skonuru 4-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla Leipzig 3 puana yükselirken, Freiburg 1 puanda kaldı.