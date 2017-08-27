Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’dan Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalar

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Akçay, “Rakibin klası bizi terste yakaladı. Oyun formatımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Kendi oyunlarını geliştirmek ve hızlı atak konusunda kendilerini test etme adına iyi bir maç olduğunu söyleyen Akçay, “Özellikle ikinci bölgede top kayıpları bizi oyun formatı konusunda geride bıraktı. Başladığımız andan itibaren zaman zaman birebir oynamayı gerektiren bir sistemle oynadık. Bu konuyu çalışmamız gerekiyor. Bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez” dedi. Abdullah Avcı: “Milli maçlar öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu” Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda maçı değerlendirdi. Avcı “Milli maç arası öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu ve bunu da başardık” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Akçay, “Kendi anlayışımızı sahaya yansıtmak istedik, iyi futbol izlettirmek istedik. Zaman zaman beraberlik ya da öne geçme şansları elde ettik ama rakibin klası özellikle ters kademede bizi yakaladı. Rakibi tebrik ediyorum. Oyun formatımızı geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir 2-1 Atiker Konyaspor Ligde üçüncü hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bir araya geldiği maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Başakşehir oldu. İlgili Haberi Oku