Jose Mourinho’dan Arsenal taraftarını kızdıracak sözler

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Leicester City karşısındaki performanslarını överken Arsenal'i eleştirmekten geri kalmadı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Leicester City’yi 2-0 yendikleri maçın ardından Arsenal’a göndermede bulundu.

Leicester City’nin Arsenal ve Manchester United performanslarını değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, Arsenal’dan daha iyi olduklarını dile getirdi.

Arsenal’a 2 gol atan yıldız forvet Vardy’yi iyi savunduklarını söyleyen Mourinho, “Vardy’nin Premier Lig’deki en tehlikeli oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bizim maçta tehlikeli değildi. Neden? Çünkü onu iyi kontrol ettik” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca “Leicester City Arsenal’a maçında tehlikeli miydi? Evet. Onları üç kere izledim. Bize karşı tehlikeliler miydi? Hayır. Neden? Bizim yüzümüzden” şeklinde konuştu.

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