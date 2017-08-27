Göztepe’de Trabzonspor galibiyeti bayram havası yarattı

Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alırken, camiasına da erken bayram mutluluğu yaşattı.

İlk iki haftada Fenerbahçe ile 2-2 beraber kalıp, Kayserispor’a deplasmanda 1-0 yenilen Göztepe, Trabzonspor karşısında sergilediği futbolla da gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Süper Lig’deki son galibiyetini 12 Nisan 2003’te Diyarbakırspor’u 3-0 yenerek elde eden Göztepe, Süper Lig’de 5250 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Geçen sezon Eskişehirspor’la oynanan TFF 1’inci Lig play off final müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepei, Fenerbahçe ve Trabzonspor randevularıyla cezasını tamamladı. Göztepe, taraftarından yoksun çıktığı iki dev karşılaşmadan 4 puan toplayıp milli maç arasına moralli girdi.

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı kırmızılıların uyum sorununu atlattığı gözlenirken, eksik bölgeler için takviye çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Teknik direktör olarak Süper Lig’daki ilk galibiyetini alan Tamer Tuna da çok özel bir mutluluk yaşadığını söyledi. Zorlu bir geçiş dönemi içinde olduklarını belirten Tamer Tuna, “Yıllar sonra Süper Lig’e yükselip, yeni bir oyuncu grubuyla yola çıkmak kolay değil. Ancak biz tüm sorunlarımızın üstesinden geldik. Mutlaka eksikliklerimiz var. Milli maç arasında bu eksikleri gidereceğiz” dedi. Trabzonspor karşısındaki coşkulu futbolun gelecek adına kendilerine umut verdiğini belirten Tamer Tuna, “Pozisyon zenginliği ve koşu mesafeleri adına üst seviyede bir karşılaşma oynadık. Son dakikalarda ise kalemizde tehlikeler yaşadık. İlk 3 haftaya baktığımızda önemli gelişme kaydettiğimiz görülüyor. Artık taraftarımıza da kavuşacağız. Onların itici gücüyle daha güçlü bir Göztepe’yi Süper Lig’de göstereceğiz” diye konuştu.

Özel işleri için yurt dışında bulunan ve Trabzonspor randevusuna gelemeyen Başkan Mehmet Sepil’in de galibiyet sonrası son derece mutlu olduğu bildirildi. Futbolcuları ve teknik ekibi telefonla kutlayan Başkan Sepil’in, “Hepinize özveriniz için teşekkür ediyorum. Formamızı çok güzel temsil ettiniz. Bu başarıların ve güzel futbolun devamını bekliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TARAFTARLARIN ÇİFTE SEVİNCİ

Göztepeli taraftarlar bu hafta çifte mutluluk yaşadı. Trabzonspor galibiyetiyle coşan sarı kırmızılılar, 4 Haziran 2017’de Eskişehirspor’la oynanan TFF 1’inci Lig play off final müsabakasında çıkan olaylar yüzünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 37 taraftarın serbest bırakılmasına çok sevindi.

Taraftar gruplarından Yalı, sosyal medya hesabından “Tüm kardeşlerimiz serbest” başlığı ile yayınladığı mesajda, “Bizle sürekli dayanışma içerisinde olan başta Sakaryaspor, Bursaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Boluspor, Uşakspor, Dersimspor, Mardinspor, Kırşehirspor, Artvin Hopaspor taraftarları olmak üzere tüm tribüncülere, arma sevdalarına teşekkür ederiz” ifdalerine yer verdi.

BETO’DAN İYİ HABER

Trabzonspor karşılaşması öncesi ısınma hareketleri esnasında sol kasığından sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Göztepe kalecisi Beto Pimparel’den iyi haberler geldi. Teknik Direktör Tamer Tuna, 35 yaşındaki eldivende herhangi bir yırtık bulunmadığını belirterek, “Beto, maça dakikalar kala kasığında ağrı hissetti. Biz de onu riske edemedik. Durumu gayet iyi. Kalecimiz, Portekiz Milli Takımı’nın gelecek hafta Faroe Adaları ve 3 Macaristan ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna davet edildi. Oynayabilecek durumda” dedi.

ESKİLER ÇOŞTU

Göztepe’nin Trabzonspor’u 3-2 yendiği karşılaşmada geçen sezon da takımda yer alan futbolcular Jahovic ve Tayfur’un sergilediği performans galibiyette büyük rol oynadı. Sakat olan Gouffran’ın yerine ilk 11’de sahaya çıkan Tayfur, 26’ıncı dakikada çok klas bir gole imza atıp takımına beraberliği getirdi. Jahovic ise 43’üncü dakikada penaltı yaptırıp, takımının 2-1 öne geçmesinde pay sahibi oldu. Ardından 68’inci dakikada ağları sarsan Makedon yıldız, Göztepe’ye 3 puanı getirdi.