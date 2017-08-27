Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’na sevgi seli

Trabzonspor galibiyetiyle Süper Lig’de siftah yapan Göztepe’nin tecrübeli savunmacısı Sabri Sarıoğlu sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Galatasaray’da 15 yıl aralıksız top koşturduktan sonra İzmir’in yolunu tutan deneyimli oyuncu, defansın sağında bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Trabzonspor’u oldukça zorladı. Yayıncı kuruluş tarafından maçın adamı seçilen 33 yaşındaki Sabri’ye futbolseverler sosyal medya üzerinden övgüler yağdırdı.
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarını sert dille eleştirirken, “Sabri’ye mağlup olduk. Teşekkürler Muharrem Usta” türünden ifadeler kullandı. Fenerbahçeli bir futbolseverin ise Sabri için yaptığı “İzmir’in havası Sabri’yi Dani Alves’e çevirmiş. Bizim Ozan Tufan’ı da yarım devre göndersek mi? Belki Atiba’ya benzeyip döner” yorumu büyük ilgi çekti. Yine bir taraftarın, “Sabri Sarıoğlu çıraklığı ve kalfalığı Galatasaray’da yaptı, ustalığı Göztepe’de gösteriyor” ifadesi en çok beğenilenler arasına girdi.