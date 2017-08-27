Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’na sevgi seli

Trabzonspor'u mağlup ederek Süper Lig'de ilk galibiyetini alma başarısı gösteren Göztepe'de Sabri Sarıoğlu şimdiden taraftarın sevgilisi oldu.

Trabzonspor galibiyetiyle Süper Lig’de siftah yapan Göztepe’nin tecrübeli savunmacısı Sabri Sarıoğlu sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Galatasaray’da 15 yıl aralıksız top koşturduktan sonra İzmir’in yolunu tutan deneyimli oyuncu, defansın sağında bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Trabzonspor’u oldukça zorladı. Yayıncı kuruluş tarafından maçın adamı seçilen 33 yaşındaki Sabri’ye futbolseverler sosyal medya üzerinden övgüler yağdırdı.

Göztepe`de Trabzonspor galibiyeti bayram havası yarattı Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alırken, camiasına da erken bayram mutluluğu yaşattı. İlgili Haberi Oku

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarını sert dille eleştirirken, “Sabri’ye mağlup olduk. Teşekkürler Muharrem Usta” türünden ifadeler kullandı. Fenerbahçeli bir futbolseverin ise Sabri için yaptığı “İzmir’in havası Sabri’yi Dani Alves’e çevirmiş. Bizim Ozan Tufan’ı da yarım devre göndersek mi? Belki Atiba’ya benzeyip döner” yorumu büyük ilgi çekti. Yine bir taraftarın, “Sabri Sarıoğlu çıraklığı ve kalfalığı Galatasaray’da yaptı, ustalığı Göztepe’de gösteriyor” ifadesi en çok beğenilenler arasına girdi.