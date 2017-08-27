Göztepe Trabzonspor maç özeti: İzmir ekibi yıllar sonra 3 puanı kaptı! (Göztepe Trabzon goller ve geniş özet izle)

Yıllardır Süper Lig'e hasret kalan Göz Göz gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Göztepe'nin galibiyetiyle taraftarlar internet üzerinde Göztepe Trabzonspor maç özetini aramaya başladı. Göztepe Trabzon maçı karşılıklı gollerle 3-2 tamamlandı. Bol gollü maçın özetini, gollerini ve önemli pozisyonlarını haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz...

Göztepe, Süper Lig’e dönüşünün ardından ilk kez galibiyet elde etti. Göztepe Trabzonspor maçı taraftarlar tarafından Google üzerinde bu pazar gününün en çok arananları arasına girdi. Göztepe Trabzonspor maçının özetini izlemek için haberimizin devamında yer alan linke tıklayabilirsiniz…

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇ AYRINTILARI

Trabzonspor, Juraj Kucka’nın muhteşem füzesiyle 9’da 1-0 öne geçerken, 26’da Tayfur Bingöl’ün aynı güzellikteki karşılığıyla skor eşitlendi. Göz Göz 44’te Nabil Ghilas’ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçerken Rodallega, 45+3’te skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.İlk yarısı gol düellosu şeklinde geçen maçın ikinci 45 dakikası ise daha sakin geçti. Temponun iyice düştüğü devrede sessizliği ise Jahovic bozdu. Sabri’nin muhteşem frikiğini Onur Kıvrak köşeden çıkarsa da top Jahovic’in önüne düştü ve Göztepe skoru 3-2’ye getirdi. Oyunun son bölümünde Trabzonspor sayısız fırsattan yararlanamazken Göztepe de kontrataklarda Onur Kıvrak'a takıldı.

RODALLEGA İLK 11’DE

Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplamayı başaran Trabzonspor, Göztepe maçına Burak Yılmaz'dan yoksun çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe müsabakasının 20. dakikasından sakatlanıp yerini Ndoye'a bırakan deneyimli golcünün sakatlığını atlamadığı bildirildi. Kafileyle İzmir'e gelen Burak, takım arkadaşlarını tribünden izledi. Aynı maçta burnu kırılan orta saha oyuncusu Juraj Kucka ise maskeyle sahadaki yerini aldı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Burak'ın yokluğunda santrforda Rodallega'ya şans verdi. Yanal, Fenerbahçe maçında farklı olarak Bero'nun yerine orta alanda Bongonda'yı oynattı.Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da kadroda rotasyona gitti. Genç teknik adam, son transfer Adama Traore'yi on bire monte etti. Traore, Shcwechlen'in yerine sol bekte görev alırken, sakatlığı nükseden Gouffran Kayserispor deplasmanında olduğu gibi Trabzonspor mücadelesinde de oynayamadı. Tamer Tuna, Fransız futbolcunun yokluğunda Tayfur'a şans tanıdı. Geçen hafta Gouffran'ın yerine Halil forma giymişti.