Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’da Vardar’a elenen, ligin ilk 2 haftasında sahadan 2 puan çıkaran Fenerbahçe açısından bugün oynanacak Gençlerbirliği maçı büyük önem taşıyor. Peki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Avrupa Ligi'ne play-off'ta Vardar'a iki maçta da yenilerek veda eden sarı-lacivertliler başkentte kazanamazsa hem takımda hem kulüpte dengeler değişebilir. Aykut Kocaman ve öğrencileri, bugünü galibiyetle kapatarak milli araya moralli girmeyi ve eleştirileri sonlandırmayı hedefliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, geçen sezon 23 Nisan'da deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından oynadığı son 14 resmi maçta da gol yedi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 2'si kupa, 6'sı lig olmak üzere 8, bu sezon ise 4'ü Avrupa, 2'si lig olmak üzere toplam 6 maçta kalesinde 24 gol gördü.

GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 21:45’te başlayacak olan Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Palitsevich, Clora, Halil, Milinkovic, Issah, Khalili, Ahmet, Serdar, Rantie

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Guliano, Valbuena, Soldado