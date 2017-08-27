Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Başkent’te nefes aldı. UEFA Avrupa Ligi’nden elendikten sonra sıkıntılı bir sürece giren Kanarya, Başkent’te Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 galip geldi. Fenerbahçe milli maç arasına 5 puanla girdi.

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Başkent'te Gençlerbirliği'ne konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çalkantılı bir sürece giren ve milli maç arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 20'de Halil İbrahim'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 37'de Ahmet Oğuz'un penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken ilk yarı bu skorla bitti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İkinci yarıda ise son haftaların tartışma yaratan ismi Ozan Tufan takımını öne geçiren golü attı. Uzun süredir kilo fazlası nedeniyle eleştirilen orta saha oyuncusu 67'de topu ağlarla buluşturdu.

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Fenerbahçe bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı ve üç hafta sonunda puanını 5'e çıkardı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Giuliano ve Soldado müsabakaya ilk 11'de başladı. Ev sahibinde 42'de Tokelo Rantie ve 85'te Murat Duruer kırmızı kart gördü.