Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Başkent’te nefes aldı. UEFA Avrupa Ligi’nden elendikten sonra sıkıntılı bir sürece giren Kanarya, Başkent’te Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 galip geldi. Fenerbahçe milli maç arasına 5 puanla girdi.
21:0827 Ağustos 2017
0
Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Başkent'te Gençlerbirliği'ne konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çalkantılı bir sürece giren ve milli maç arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 20'de Halil İbrahim'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 37'de Ahmet Oğuz'un penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken ilk yarı bu skorla bitti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

 İkinci yarıda ise son haftaların tartışma yaratan ismi Ozan Tufan takımını öne geçiren golü attı. Uzun süredir kilo fazlası nedeniyle eleştirilen orta saha oyuncusu 67'de topu ağlarla buluşturdu.

27 Ağustos 2017 SON DAKİKA | Kocaman`dan transfer itirafı! Josef de Souza... Aykut Kocaman'dan flaş Josef de Souza açıklaması geldi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı ve üç hafta sonunda puanını 5'e çıkardı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Giuliano ve Soldado müsabakaya ilk 11'de başladı. Ev sahibinde 42'de Tokelo Rantie ve 85'te Murat Duruer kırmızı kart gördü.

MAÇ KADROSU

Etiketler
Fenerbahçe Gençlerbirliği spor toto süper lig
Son güncelleme: 07:37 | 28.08.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER