Galatasaray son sekiz sezonun en iyisi

Kupasız geçen sezonun ardından camianın hışmına uğrayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, futbol takımının sezona çok iyi başlamasıyla rahat nefes aldı. Sezon başı radikal kararlar alarak 7 yeni oyuncu takviyesi yapan Cimbom, Östersunds faciası sonrası ligde oynadığı 3 maçta fırtına gibi esti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ligde gelen galibiyetler sonrası stadı doldurarak takımlarına destek oldu. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, N'Diaye, Fernando ve son olarak Feghouli transferleri, kombine satışlarını arttırdı.
Östersunds gibi isimsiz bir takıma elendikten sonra acımasızca eleştirilen yönetim B planını devreye sokup Lucescu ile görüşmüştü. Rumen hocanın milli takıma gitmesinin ardından Tudor ile devam kararı alınmıştı. Bu travmanın ardından Hırvat çalıştırıcıya destek çıkan Özbek ve ekibi başarılı sonuçlarla isabetli karar aldığını göstermiş oldu. Kayseri'ye 4, Osmanlı ve Sivas'a 3 atan Aslan, otoritelerden de tam not alırken geride kalan 7 sezondaki en iyi ilk 3 hafta performansını da sergileyip rakiplerinden öne çıktı.