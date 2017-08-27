Galatasaray son sekiz sezonun en iyisi

Galatasaray, kupasız kapatılan sezonun ve Östersunds faciasının travmasını çabuk atlattı. Üst akıl tartışmaları Tudor’u pes ettirmedi, yönetim arka çıktı, Galatasaray ligde 3’te 3 yaptı.

Kupasız geçen sezonun ardından camianın hışmına uğrayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, futbol takımının sezona çok iyi başlamasıyla rahat nefes aldı. Sezon başı radikal kararlar alarak 7 yeni oyuncu takviyesi yapan Cimbom, Östersunds faciası sonrası ligde oynadığı 3 maçta fırtına gibi esti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ligde gelen galibiyetler sonrası stadı doldurarak takımlarına destek oldu. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, N'Diaye, Fernando ve son olarak Feghouli transferleri, kombine satışlarını arttırdı.

Galatasaray-Sivasspor maçındaki skandalla ilgili TFF`den açıklama TFF, Galatasaray'ın Sivasspor'la karşılaştığı maçta down sendromlu çocuklar ve ailelerinin stada alınmamasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Östersunds gibi isimsiz bir takıma elendikten sonra acımasızca eleştirilen yönetim B planını devreye sokup Lucescu ile görüşmüştü. Rumen hocanın milli takıma gitmesinin ardından Tudor ile devam kararı alınmıştı. Bu travmanın ardından Hırvat çalıştırıcıya destek çıkan Özbek ve ekibi başarılı sonuçlarla isabetli karar aldığını göstermiş oldu. Kayseri'ye 4, Osmanlı ve Sivas'a 3 atan Aslan, otoritelerden de tam not alırken geride kalan 7 sezondaki en iyi ilk 3 hafta performansını da sergileyip rakiplerinden öne çıktı.