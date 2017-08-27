Formula 1’de Belçika Grand Prix’sini Hamilton kazandı, güne oğul Schumacher damga vurdu

Formula 1'de sezonun 12. Grand Prix'si olan Belçika Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton oldu. Hamilton 200. yarışında zafere ulaşırken güne Mick Schumacher damga vurdu. Efsanevi pilot Michael Schumacher'in oğlu, babasının 1994'te kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde ettiği Benetton-Ford ile bir tur atarken duygusal anlar yaşandı.

Bir aylık Yaz Arası’ndan sonra Formula 1’de 2017 sezonu Belçika’da yeniden başladı. Sezonun 12. yarışını Mercedes’ten Lewis Hamilton kazanırken, Ferrari’den Sebastian Vettel ikinci, Red Bull’dan Daniel Ricciardo ise üçüncü oldu. Ferrari’den Kimi Raikkonen ise dördüncü sırada yer alarak podyumun dışında kaldı.

Mercedes’ten Valtteri Bottas ise yarışı 5. sırada tamamladı. Pole pozisyonunda başlayan Hamilton ve ikinci sırada başlayan Vettel yarışı başladıkları gibi bitirirken üçüncü sırada Bottas iki sıra gerilemiş oldu. Ricciardo 6’ncılıktan podyuma gelerek başarılı bir yarış çıkarırken Ricciardo’nun takım arkadaşı Max Verstappen 5. sırada başladığı yarışın 8. turunda motor arızasıyla yarış dışı kalarak hayal kırıklığı yaşadı. Hollandalı Verstappen, komşu Belçika’da kendisini desteklemeye gelen çokça vatandaşının önünde yarışa çok erken veda etmiş oldu. Sıralama turlarında 68. ‘pole’ pozisyonu zaferiyle Michael Schumacher’in rekorunu egale eden Hamilton, 200. yarışını zaferle noktalarken yarış gününe özel bir misafir damga vurdu. Efsanevi pilot Michael Schumacher’in 1992’de Belçika’da kariyerindeki ilk Grand Prix zaferini elde etmesinin 25. yıldönümünde Alman spor efsanesinin oğlu Mick Schumacher pistteydi. Formula 1’de ilk yarışına 1991’de Belçika’da çıkan, 7 şampiyonluğunun ilkini 1994’te yine Belçika’da ilan eden Michael Schumacher için Spa-Francorchamps çok özel bir anlam taşıyor. Bu özel pistte babasının ilk şampiyonluğunu elde ettiği Benetton-Ford aracıyla bir tur atan Mick, duygusal anlar yaşattı. PİLOTLAR KLASMANI:

1. Sebastian Vettel / Ferrari: 220

2. Lewis Hamilton / Mercedes: 213

3. Valtteri Bottas / Mercedes: 179

4. Daniel Ricciardo / Red Bull: 132

5. Kimi Raikkonen / Ferrari: 128

6. Max Verstappen / Red Bull: 67

7. Sergio Perez / Force India: 56

8. Esteban Ocon / Force India: 47

9. Carlos Sainz Jr / Toro Rosso: 36

10. Nico Huelkenberg / Renault: 34

TAKIMLAR KLASMANI:

1. Mercedes: 392

2. Ferrari: 348

3. Red Bull – TAG Heuer: 199

4. Force India – Mercedes: 103

5. Williams-Mercedes: 45

6. Toro Rosso – Renault: 40

7. Haas – Ferrari: 35

8. Renault: 34

9. McLaren: 11

10. Sauber – Ferrari: 5