Floyd Mayweather – Conor McGregor maçını kim kazandı? Dev boks maçının galibi kim oldu… (ÖZET)

Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor boks maçında kozlarını paylaştı. Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas’ta gerçekleşti. Floyd Mayweather, Conor McGregor’ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para’ olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı.

Büyük heyecanla beklenen Floyd Mayweather – Conor McGregor boks karşılaşması Las Vegas’ta gerçekleşti. Sabaha karşı 06.00’da başlaması beklenen karşılaşma, yayın sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle gecikmeli başladı.

“İLK 3 RAUND ANLAMAYA ÇALIŞTIM”

Floyd Mayweather mücadele sonrası şunları söyledi: “İlk 3 rauntta rakibimi anlamaya çalıştım. UFC maçları 25 dakika olduğu için bekledim ve sonrasında McGregor yoruldu.” 10. rauntta rakibinin gardını düşürmeyi başaran Mayweather, rakibini teknik nakavt ile mağlup etmeyi başardı. Tarihe geçen Mayweather, kariyerinin son maçına çıktığını açıkladı.

DEV MAÇA 3 BİN 360 ELMASLI KEMER

Dünya Boks Konseyi’nin dev maça hazırladığı kemer dikkatleri üzerine çekiyor. ‘Money Belt’ (para kemeri) adı verilen kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor.

300 MİLYON DOLAR KAZANDI

Gecede Mayweather yaklaşık 300 milyon Dolar kazanırken, McGregor ise 100 Milyon doları servetine ekledi. Kariyeri boyuncu 26’sı nakavtla olmak üzere tüm maçlarını kazanan Mayweather her ne kadar 23 aydır emekli olsa da karşılaşmanın favorisi görülüyordu. Kafek dövüşü şampiyonu McGregor gençlik günlerinden bu yana boks ringine çıkmadı. Boks, güreş, judo gibi değişik dalların birleşiminden oluşan MMA yapan McGregor’un ringde ne yapacağı merak konusuydu.