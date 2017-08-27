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Fenerbahçeli Salih Uçan’a Sion talip oldu!

Fenerbahçe'de Josef de Souza'dan sonra Salih Uçan'a da talip çıktı. İsviçre'den Sion Salih'i kiralamak için Sarı lacivertlilerle temasa geçti.
12:3627 Ağustos 2017
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Fenerbahçeli Salih Uçan’a Sion talip oldu!

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesiyle forma şansı azalan Salih Uçan’ın takımdan ayrılması gündemde.

İsviçre’nin Sion kulübü milli futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Sion’un talebi futbolcuyu kiralamak üzerine olurken, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler devam ediyor.

Sarı lacivertliler ayrıca West Bromwich Albion’ın Josef de Souza için yaptığı 11 milyon Euro’luk teklifi de değerlendirmeye almış durumda.

İki futbolcunun durumunun da kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

27 Ağustos 2017 Aykut Kocaman`dan mini rotasyon Gençlerbirliği ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, rotasyona hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

NTV Spor

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