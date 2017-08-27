Fenerbahçeli Salih Uçan’a Sion talip oldu!

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesiyle forma şansı azalan Salih Uçan’ın takımdan ayrılması gündemde.
İsviçre’nin Sion kulübü milli futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Sion’un talebi futbolcuyu kiralamak üzerine olurken, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler devam ediyor.
Sarı lacivertliler ayrıca West Bromwich Albion’ın Josef de Souza için yaptığı 11 milyon Euro’luk teklifi de değerlendirmeye almış durumda.
İki futbolcunun durumunun da kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
NTV Spor