Doping kontrolü Tolga Ciğerci’yi esir etti!

Doping kontrolü için kurada çıkan Tolga Ciğerci, idrarını yapamayınca 02.05’e kadar beklemek zorunda kaldı. G.Saraylı oyuncu, ancak 02.30’da Türk Telekom’dan ayrıldı.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor maçının kahramanı Tolga Ciğerci, gece yarısına kadar statta beklemek zorunda kaldı.

Doping testi için yapılan kura çekiminde, çıkan futbolculardan biri de Galatasaraylı futbolcu idi. 76. dakikada oyundan alınan ve sahada en çok efor sarf eden isimlerin başında gelen Tolga, bir türlü numuneyi veremedi. Maçtaki sıvı kaybından dolayı bir türlü idrarını yapamayan 25 yaşındaki futbolcu zor anlar yaşadı.

Tolga yaklaşık 2 saat beklemek zorunda kaldı. Stat boşalıp, herkes evine giderken, futbolcuyla ile birlikte birkaç güvenlik ve doping testini uygulayan yetkililer dışında kimse kalmadı. Bol bol sıvı tüketen ve çeşitli egzersizler yapan Tolga Ciğerci, saatler 02.05'i gösterdiğinde idrarını yapabildi. Rahat bir nefes alan sarı-kırmızılı oyuncu, daha sonra duşunu alıp 02.30'da stattan ayrılabildi.

Arkadaşlarından çok sonra Türk Telekom Stadı'ndan ayrılabilen Tolga, bugünü izinli geçirecek, yarından itibaren A Milli Takımı'nın kampına katılacak.

Milliyet