Chelsea, İspanyollar’ıyla güldü

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Chelsea ile Everton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’de oynanan mücadeleyi Londra ekibi 2-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.
Geçen hafta Tottenham’ı derbide Alonso’nun golleriyle deviren Chelsea, Everton’ı da İspanyol yıldızlarıyla geçti.
27. dakikada Fabregas’ın ceza sahasındaki tek vuruşuyla 1-0 öne geçen Conte’nin ekibi, Morata ile 40. dakikada rahatladı. Azpilicueta’nın harika ortasına çok iyi yükselen Morata, kafa vuruşuyla kaleci Pickford’u çaresiz bıraktı: 2-0.
İkinci yarıda ise takımlar skoru değiştirmedi. Chelsea 6 puana yükselirken, Everton bu sezon ilk yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.