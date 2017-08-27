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Burak Yılmaz’dan Edirnespor’a destek videosu

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, Türkiye Kupası’nda mücadele eden Edirnespor’a yayınladığı video ile destek oldu.
15:4027 Ağustos 2017
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Burak Yılmaz’dan Edirnespor’a destek videosu

Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Edirnespor'a destek geldi.

Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Trakya ekibine başarı diledi.

Yılmaz, paylaştığı videoda “Edirnespor'a Ziraat Türkiye Kupası maçında başarılar dilerim. Tüm Edirne halkına Edirnespor'a sahip çıkması dileğiyle” açıklamasını yaptı.

Etiketler
burak yılmaz Edirnespor trabzonspor
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