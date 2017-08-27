Beşiktaş Bursaspor maç özeti izle: Kartal taraftarı karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı! (GENİŞ ÖZET İZLE)

Beşiktaş Bursaspor maçında Beşiktaş taraftarıyla buluştu. Son iki senenin şampiyonu Beşiktaş sahasında Bursaspor'u devirerek 3 puanı kaptı. Beşiktaş Bursaspor maçının özetini ve gollerini zilemek isteyen taraftarlar internete akın etti. Beşiktaş Bursaspor maçının özetini ve gollerini haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Bursaspor’u Tosic ve Atiba ile yıktı! Beşiktaş Bursaspor maçının özeti 27 Ağustos Pazar sabahı en çok aratılanlar arasına girdi. Geçen hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Kara Kartal, taraftarıyla uzun bir aranın ardından buluşmanın sevincini yaşadığı maçta 18. dakikada Tosic ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkten aşırtılan topu Tosic tamamladı. Sık sık duran oyunda Bursaspor 23. dakikada eşitliği yakaladı! Barış'ın pasında Beşiktaş savunmasından seken topla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Stancu, sağında bomboş durumdaki Delarge'ı gördü. Delarge da bu ikramı geri çevirmeyip skoru eşitledi: 1-1.

BEŞİKTAŞ BURSASPOR MAÇ ÖZETİ

İkinci yarıda baskıyı arttıran ve taraftarının da desteğini arkasına Beşiktaş, ilk golün asistini yapan Atiba ile yeniden öne geçti. 64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Pepe'nin kafa vuruşunda kaleci Harun'dan seken topu çapraz pozisyonda Atiba tamamladı ve Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.Geride kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştirme şansı buldu ancak sonuç değişmedi. Şenol Güneş yeni transferlerden Negredo'yu 72. dakikada oyuna alırken Medel ile Lens maçı kulübede tamamladı.

OĞUZHAN’DAN MİLLİ TAKIM SİTEMİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında evinde karşılaştığı Bursaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, “Geçen seneye göre maçı bitiremiyoruz. Pozisyonlara giriyoruz ama kaçırıyoruz. Kasımpaşa maçında da öne geçtik, 2’yi, 3’ü bulamıyoruz. Geçen seneler de onları çok iyi yapıyorduk. Sezon başı, normal. Bu pozisyonlara girmek önemli olan” şeklinde konuştu.