Medipol Başakşehir 2-1 Atiker Konyaspor

Ligde üçüncü hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bir araya geldiği maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Başakşehir oldu.

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Zorlu müsabakada gülen taraf 2-1'lik sonuçla Başakşehir olurken, Abdullah Avcı'nın öğrencileri milli maç arasına moralli giren taraf oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın 58. dakikasında Edin Visca'nın kaydettiği golle ev sahibi ekip öne geçerken tabelayı 83'te Mahmut Tekdemir belirledi. Başakşehir bu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'un tek golü ise 88'de Skubic'ten geldi. Golde Volkan Babacan'ın büyük hatası vardı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan iki ekibin karşılaşmasında üç puan almayı başaran Başakşehir, puanını 6'ya yükseltti. Atiker Konyaspor ise üç maç sonunda üç puanda kaldı. Konya'da Ali Turan 90+1'de kontratakta gole giden Elia'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

ISI HARİTASI

Takımının ilk golünü atan Visca ise başarılı performansını sürdürüyor. Visca bu sezon altı maçta 3 gol 2 asiste imza attı. Performansıyla alkış alan ancak Milli Takım'a çağrılmayan Mahmut Tekdemir ise bu maçta da sahanın iyilerindendi. Mahmut iyi oyununu bir de golle süsledi.