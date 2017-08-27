Aykut Kocaman’dan mini rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçında kadroda rotasyona gidecek. Sakat Alper, Mehmet Ekici, Van Persie ve Fernandao yok. Orta alanda zorunlu olarak Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisi görev alacak. 10 numara pozisyonunda Giuliano olacak, takımın en çok eleştirilen oyuncusu Ozan kulübeye çekilecek. Sol bekte Hasan Ali'yi sahaya sürecek Kocaman, sağ bekte Şener ile İsla arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Kalede ise Volkan Demirel eldiveni Kameni'den devralacak.
Aykut Kocaman, savunmada yaşanan sıkıntıların yanı sıra orta alandaki verimsizliğe çare arıyor. İki bölgedeki oyuncularıyla özel olarak ilgilenen deneyimli hoca, maçlarda yapılan basit pas hataları nedeniyle fazla pozisyon verdiklerini düşündüğünü kendilerine iletti.